На трассе в Республике Алтай загорелся автобус из Казахстана

Рейсовый автобус, следовавший из Казахстана в Монголию, загорелся на Чуйском тракте в Республике Алтай, пассажиры эвакуированы,передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.



"Поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса на 720-м км автодороги Р-256 (Чуйский тракт), следовавшего по маршруту Астана (Республика Казахстан) - Баян-Углий (Республика Монголия). В салоне находились 50 человек, в том числе 15 детей, все самостоятельно эвакуировались, погибших и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по российскому региону.



Уточняется, что возгорание транспортного средства было ликвидировано пожарными. Движение транспорта по автомобильной дороге не ограничено. Силами МЧС России пассажиров доставили до пункта временного размещения в селе Иня.