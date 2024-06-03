На трассе "Атырау-Уральск" продолжаются противопаводковые мероприятия

В Атырауской области в условиях подтопления трассы республиканского значения "Атырау-Уральск" продолжаются противопаводковые работы, передаёт BaigeNews. Так, с 15 мая на низменных участках автомобильной дороги "Атырау-Уральск" была построена дополнительная защитная дамба.

"17 мая было принято решение о разрыве дороги, чтобы сохранить село Сарайшык от подтоплений. Так, на 56-м километре проведены работы по вскрытию плотин и пропуску воды в местах, расположенных ниже дороги, во избежание затопления населенных пунктов Жалгансай, на 69 км - Махамбет, на 71 км - дороги "Махамбет-Сарытогай", на 81-82 км - села Актогай", - рассказал заместитель директора Атырауского областного филиала АО НК "КазАвтоЖол" Аслан Дуйсенов.

Кроме того, на дороге по направлению Х.Ергалиев - Тандай проводятся противопаводковые мероприятия. Напомним, в целях недопущения просадки грунта на данном шоссе было ограничено движение для большегрузного транспорта.



По словам спикера, приток большого количества воды препятствует восстановлению автомагистралей. Чтобы оперативно открыть движение транспорта, специалисты ждут снижения уровеня воды. Всего в работах по защите населенных пунктов, расположенных вдоль реки Жайык в Махамбетском районе задействовано 6 самосвалов, 3 погрузчика, 3 газели, 25 рабочих.