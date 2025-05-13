  • 13 Мая, 17:20
  • BAIGENEWS

На трассе Астана – Щучинск установили электронные табло для безопасности водителей

В будущем подобные табло появятся и на других дорогах страны.

Сегодня, 17:02
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 17:02
Сегодня, 17:02
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Фото: polisia.kz

На четырёх участках дороги Астана – Щучинск — в районах Шортанды, Акколь, Аллаколь и Каражар — начали работу электронные табло переменной информации. Проект реализован полицией совместно с НК "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

Светодиодные экраны размером 8×2 метра оперативно сообщают водителям о важных изменениях: погодных условиях, дорожных работах, гололёде, ограничениях движения, а также напоминают о ремнях безопасности и соблюдении скоростного режима.

Главное преимущество — мгновенное обновление информации в зависимости от ситуации на дороге. Это особенно актуально для загруженной трассы с переменчивыми погодными условиями.

Цель проекта — снижение аварийности и повышение культуры вождения. В будущем подобные табло появятся и на других дорогах страны.

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