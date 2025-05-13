На четырёх участках дороги Астана – Щучинск — в районах Шортанды, Акколь, Аллаколь и Каражар — начали работу электронные табло переменной информации. Проект реализован полицией совместно с НК "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

Светодиодные экраны размером 8×2 метра оперативно сообщают водителям о важных изменениях: погодных условиях, дорожных работах, гололёде, ограничениях движения, а также напоминают о ремнях безопасности и соблюдении скоростного режима.

Главное преимущество — мгновенное обновление информации в зависимости от ситуации на дороге. Это особенно актуально для загруженной трассы с переменчивыми погодными условиями.

Цель проекта — снижение аварийности и повышение культуры вождения. В будущем подобные табло появятся и на других дорогах страны.