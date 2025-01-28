На трассе Астана – Караганда введено ограничение скорости до 60 км/ч
Теперь погодные условия будут диктовать скорость на дороге.
Сегодня, 02:09
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Сегодня, 02:09Сегодня, 02:09
58Фото: pixabay.com
На скоростном автобане Караганда - Астана устанавливают знаки ограничения скорости до 60 км/час, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет административной полиции МВД РК.
Как сообщается, знаки ограничения скорости будут интегрированы с камерами Сергек и камерами, которые высчитывают среднюю скорость на участке.
Также отмечается, что знаки 60 км/час будут действовать во время неблагоприятных погодных условий. В остальное время скорость остаётся прежней - 140 км/час.
Нововведение направлено на снижение числа дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасности водителей и пассажиров в сложных погодных условиях.
Напомним, с 4 декабря 2024 года казахстанцев начали штрафовать за нарушение средней сокрости на дорогах.