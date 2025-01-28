На скоростном автобане Караганда - Астана устанавливают знаки ограничения скорости до 60 км/час, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет административной полиции МВД РК.

Как сообщается, знаки ограничения скорости будут интегрированы с камерами Сергек и камерами, которые высчитывают среднюю скорость на участке.



Также отмечается, что знаки 60 км/час будут действовать во время неблагоприятных погодных условий. В остальное время скорость остаётся прежней - 140 км/час.

Нововведение направлено на снижение числа дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасности водителей и пассажиров в сложных погодных условиях.

Напомним, с 4 декабря 2024 года казахстанцев начали штрафовать за нарушение средней сокрости на дорогах.