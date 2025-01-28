  • 28 Января, 02:21
  • BAIGENEWS

На трассе Астана – Караганда введено ограничение скорости до 60 км/ч

Теперь погодные условия будут диктовать скорость на дороге.

Сегодня, 02:09
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 02:09
Сегодня, 02:09
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Фото: pixabay.com

На скоростном автобане Караганда - Астана устанавливают знаки ограничения скорости до 60 км/час, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет административной полиции МВД РК.

Как сообщается, знаки ограничения скорости будут интегрированы с камерами Сергек и камерами, которые высчитывают среднюю скорость на участке.

Также отмечается, что знаки 60 км/час будут действовать во время неблагоприятных погодных условий. В остальное время скорость остаётся прежней - 140 км/час.

Нововведение направлено на снижение числа дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасности водителей и пассажиров в сложных погодных условиях.

Напомним, с 4 декабря 2024 года казахстанцев начали штрафовать за нарушение средней сокрости на дорогах.

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