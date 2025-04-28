На трассе "Астана – Алматы" установили инновационные ворота
Это решение для повышения безопасности на одной из самых загруженных дорог Казахстана.
Сегодня, 15:33
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Сегодня, 15:33Сегодня, 15:33
162Фото: КазАвтоЖол
Компания "КазАвтоЖол" установила новую воротную систему на трассе "Астана – Караганда – Алматы", возле въезда на платный участок "Астана – Темиртау" (1426-й км дороги), передаёт BaigeNews.kz.
Она нужна для повышения безопасности движения, особенно в плохую погоду.
Конструкция состоит из металлического ограждения высотой 1,1 метра и длиной почти 65 метров. Она включает шесть подвижных секций, которые могут открываться, обеспечивая проезд шириной до 31 метра — это удобно, например, для разворота машин в случае заторов.
Ворота защищены от коррозии и рассчитаны на длительное использование. Все работы уже завершены, и новая система готова к эксплуатации.
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