Компания "КазАвтоЖол" установила новую воротную систему на трассе "Астана – Караганда – Алматы", возле въезда на платный участок "Астана – Темиртау" (1426-й км дороги), передаёт BaigeNews.kz.

Она нужна для повышения безопасности движения, особенно в плохую погоду.

Конструкция состоит из металлического ограждения высотой 1,1 метра и длиной почти 65 метров. Она включает шесть подвижных секций, которые могут открываться, обеспечивая проезд шириной до 31 метра — это удобно, например, для разворота машин в случае заторов.

Ворота защищены от коррозии и рассчитаны на длительное использование. Все работы уже завершены, и новая система готова к эксплуатации.