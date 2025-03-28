На трассах трех регионов Казахстана по-прежнему ограничено движение
Сегодня, 08:03
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Сегодня, 08:03Сегодня, 08:03
112Фото: pixabay.com
"КазАвтоЖол" сообщил об ограничениях на трассах, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 08:00 часов 28 марта 2025 года в 3 областях на 3 республиканских автодорогах введены ограничения движения.
Актюбинская область - автодорога "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 3-92 (г.Кандыагаш-г.Эмба).
Костанайская область - на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).
Северо-Казахстанская область - автодорога "Обход г. Петропавловск" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р.Есиль).
В настоящее время для содержания дорог задействованы 692 единиц спецтехники и 1969 специалиста.