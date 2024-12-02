На трансферты в бюджет планируют изъять из Нацфонда до 900 млн долларов

На выделение трансфертов в республиканский бюджет в декабре ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 800 до 900 миллионов долларов. Об этом сообщили в Нацбанке РК, передает BaigeNews.kz.

По итогам ноября курс тенге ослаб на 5% до 512,52 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 278 до 262 миллионов долларов. Общий объем торгов составил 5,5 миллиарда долларов.

"Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за ноябрь составили 1 260 миллионов долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 23% от общего объема торгов и не более 60 миллионов долларов в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в декабре Национальным банком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 800 до 900 миллионов долларов", - сообщили в Нацбанке.

Учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет порядка 40%, Нацбанк не осуществлял покупку долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов в ноябре. Покупка валюты в декабре также не запланирована.

"Для повышения сбалансированности валютного рынка 19 ноября в соответствии с постановлением Правительства РК возобновлена норма об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня", - уточнили в Нацбанке.

В рамках реализации решения правительства о покупке акций АО "Казатомпром" в Нацфонд НБ в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Национального банка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема.

В ноябре объем продажи из золотовалютных резервов Национального банка в рамках указанной операции составил 133,8 миллиона долларов. Таким образом, в ноябре продажа валюты в рамках зеркалирования сделки по покупке акций АО "Казатомпром" была завершена.

"На внутреннем валютном рынке наблюдалось повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологического уровня. На фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в период с 15 по 28 ноября Национальный банк проводил валютные интервенции. Объем продажи валюты по итогам месяца составил 1 047 миллионов долларов", - отметили в Нацбанке.

Там же отметили, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.