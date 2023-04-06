На торговцев золотом устроили "облаву" в Шымкенте

Фото: кадр из видео

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу устроили "облаву" на торговцев золотом на шымкентском базаре "Самал". Видеокадры обысков появились в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

На видео мужчины в форме стоят у прилавков с ювелирными украшениями, слышны крики и свист. Комментаторы предположили, что продавцы предупреждают друг друга о надвигающейся проверке.

В самом агентстве информацию о проверках на рынке редакции BaigeNews.kz подтвердили, отметив, что иная информация не подлежит разглашению.