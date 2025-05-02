На торгах доллар прибавил почти четыре тенге
Тенге сдает позиции: курс доллара растет.
Сегодня, 16:28
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Сегодня, 16:28Сегодня, 16:28
71Фото: baigenews.kz
Курс доллара вновь вырос на дневных торгах 2 мая 2025 года. По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), средневзвешенный курс американской валюты составил 516,16 тенге, что на 3,68 тенге выше предыдущего значения, передаёт BaigeNews.kz.
В этот день торги по российскому рублю и китайскому юаню не проводились — в России и Китае отмечаются государственные праздники.
На наличном рынке доллар покупают и продают в пределах 517,1 – 519,5 тенге. Евро — 585 – 589 тенге, рубль — 6,09 – 6,21 тенге за единицу.
Сегодня утром доллар подорожал в обменниках РК после праздничного выходного.
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