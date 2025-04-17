17 апреля курс американской валюты на Казахстанской фондовой бирже снова пошёл вверх. По итогам дневных торгов, состоявшихся в 15:30, доллар подорожал до 523,20 тенге, прибавив 1,09 тенге по сравнению с предыдущим днём, передаёт BaigeNews.kz.

С начала апреля доллар демонстрирует устойчивый рост, и сегодняшние торги только подтвердили этот тренд. Причины — комплексные: сезонные выплаты, укрепление доллара на мировом рынке, а также локальный спрос на валюту.

Актуальные курсы по итогам торгов:

Доллар США — 523,20 тенге (+1,09);

Российский рубль — 6,37 тенге (+0,035);

Китайский юань — 71,70 тенге (+0,85).

В обменных пунктах доллар сегодня покупают и продают по курсу от 521,1 до 523,7 тенге, в зависимости от региона.

По итогам сессии 16 апреля средневзвешенный курс доллара США составил 521,67 тенге.