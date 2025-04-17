На торгах доллар подорожал до 523,20 тенге
Курс снова прибавил на торгах KASE.
Сегодня, 16:21
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Сегодня, 16:21Сегодня, 16:21
128Фото: Unsplash
17 апреля курс американской валюты на Казахстанской фондовой бирже снова пошёл вверх. По итогам дневных торгов, состоявшихся в 15:30, доллар подорожал до 523,20 тенге, прибавив 1,09 тенге по сравнению с предыдущим днём, передаёт BaigeNews.kz.
С начала апреля доллар демонстрирует устойчивый рост, и сегодняшние торги только подтвердили этот тренд. Причины — комплексные: сезонные выплаты, укрепление доллара на мировом рынке, а также локальный спрос на валюту.
Актуальные курсы по итогам торгов:
- Доллар США — 523,20 тенге (+1,09);
- Российский рубль — 6,37 тенге (+0,035);
- Китайский юань — 71,70 тенге (+0,85).
В обменных пунктах доллар сегодня покупают и продают по курсу от 521,1 до 523,7 тенге, в зависимости от региона.
По итогам сессии 16 апреля средневзвешенный курс доллара США составил 521,67 тенге.
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