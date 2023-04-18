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На ТЭЦ Экибастуза новое ЧП - разгерметизировался котлоагрегат
Экологи провели внеплановую проверку ТЭЦ в Экибастузе после жалоб горожан на чёрный дым. Специалисты настаивают на пиостановке работы одного из котлоагрегатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
"17 апреля проверили деятельность ТОО "Экибастузтеплоэнерго". На предприятии выявили разгерметизацию стен котлоагрегата №15, что привело к выбросу пыли через неплотные части здания котлотурбинного цеха – окна, крыша, дверные проёмы", – сообщили в департаменте экологии.
По результатам лабораторных исследований установлено превышение допустимой концентрации пыли.
По данным нарушениям предприятие привлекли к ответственности по четырём статьям Кодекса РК "Об административных нарушениях" на сумму три миллиона тенге. Кроме того, экологи подали заявление в суд о приостановке котлоагрегата №15.
В департаменте ищут причину повторного выброса загрязняющих веществ. При необходимости проведут ещё одну проверку станции.
30 марта экологи уже проверяли вне плана работу предприятия, пробы тогда отобрали на основных источниках – котлоагрегатах. Специалисты заявили о нескольких нарушениях. Также нестабильно работал котлоагрегат №15, что вызвало залповый выброс загрязняющих веществ. Кроме того, была установлена разгерметизация стенок котлов, что привело к неорганизованному выбросу загрязняющих веществ в атмосферу.
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