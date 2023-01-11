На ТЭЦ-2 "Арселор Миттал Темиртау" провели внеплановую проверку

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Акимат Темиртау обратился в территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области в связи несоблюдением температурного графика работы тепловых сетей по ТЭЦ-2 АО "Арселор Миттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz.

"По данному факту с 28 декабря 2022 года по 9 января 2023 года Департаментом была проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов в области электроэнергетики. По итогам проверки 10 января 2023 года выдано соответствующее предписание об устранении выявленных в ходе проведения проверки нарушений, в частности, по ремонту золоулавливающих установок и повышению производительности паровых котлов для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей г.Темиртау", - сообщили в Минэнерго РК.

Напомним, с наступлением холодов на теплосетях Темиртау вскрылось множество дефектов. В городе без отопления из-за аварии на ремонтируемом участке тепломагистрали остались 58 многоэтажных домов.

Позже, владельцы теплостанции АМТ совместно с акиматом города приняли решение, что жители Темиртау не будут платить за отопление при недогреве со стороны ТЭЦ-2.