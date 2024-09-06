На территории Казахстана 6 сентября сохранится неустойчивая погода
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Казгидромет сообщает, что 6 сентября погода на территории Казахстана ожидается без существенных изменений – атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на севере, востоке страны сильные дожди, передаёт BaigeNews.kz.
На западе, в центре республики антициклон обусловит погоду без осадков. По РК ожидается усиление ветра, на севере в ночные и утренние часы ожидается туман.
Ночью на севере Актюбинской, северо-западе Костанайской, на севере, востоке Карагандинской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.
В областях Ұлытау, Жетісу, на западе, севере Западно-Казахстанской, в центре, на северо-востоке Кызылординской, на юге, западе, в центре Актюбинской, на западе, севере, в центре Алматинской, на западе, востоке Карагандинской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях, на юге области Ұлытау, на западе, северо-западе, юге, в центре области Абай сохранится, на севере области Жетісу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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