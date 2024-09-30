"На теле не было живого места" – избиение ребёнка расследуют в Петропавловске

В Петропавловске ведётся следствие по факту избиения четырёхлетнего мальчика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в РК Динару Закиеву.

По её словам, 23 сентября ребёнок поступил в больницу с диагнозом "Закрытый перелом обеих костей правого предплечья со смещением костных отломков, ушиб грудной клетки, спины, бедра и коленных суставов, ушиб мошонки".

"На теле ребёнка не было живого места", – написала Закиева в своём Instagram-аккаунте, опубликовав фото малыша с больницы.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 107 часть 2 пункт 8 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

"По словам матери, ребёнок упалс лестницы. Однако врачи заявили, что указанные травмы не могли возникнуть только в результате падения и, могут являться следствием насилия", – отметила детский омбудсмен.

По данным Динары Закиевой, старшего сына женщины поместили в Центр поддержки детей, в то время как мама, взяв с собой младшего сына, убежала из больницы. Через несколько дней их нашли, и ребёнка снова поместили в больницу.