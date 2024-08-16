На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване. Об этом 16 августа сообщает сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru.

Сейсмологи отметили, что эпицентр подземных колебаний расположился в 23 км от города Хуалянь, в сторону юго-востока. Очаг залегал на глубине 10 км. О пострадавших или разрушениях информации нет.