На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,1
Вчера, 09:09
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Вчера, 09:09Вчера, 09:09
438Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване. Об этом 16 августа сообщает сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru.
Сейсмологи отметили, что эпицентр подземных колебаний расположился в 23 км от города Хуалянь, в сторону юго-востока. Очаг залегал на глубине 10 км. О пострадавших или разрушениях информации нет.
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