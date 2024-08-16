  • 17 Августа, 02:27
  • BAIGENEWS

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,1

Вчера, 09:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Global Look Press/Ivan Damanik Вчера, 09:09
Вчера, 09:09
438
Фото: Global Look Press/Ivan Damanik

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване. Об этом 16 августа сообщает сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru.

Сейсмологи отметили, что эпицентр подземных колебаний расположился в 23 км от города Хуалянь, в сторону юго-востока. Очаг залегал на глубине 10 км. О пострадавших или разрушениях информации нет.

Самое читаемое

Наверх