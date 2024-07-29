На таможенном посту Хоргос построят аэропорт
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На таможенном посту Хоргос в области Жетысу планируют построить аэропорт. Об этом сообщили на III заседании Казахстанско-Саудовского делового совета в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.
Инвестиции в проект составят около 2,5 миллиарда долларов. Главная цель – увеличение объёмов торговли между двумя странами. Для этого будет создана прямая логистика по авиамаршруту.
В конференции приняли участие более 10 отечественных организаций и больше 50 компаний из Саудовской Аравии.
Как отметил председатель правления внешней торговой палаты Мурат Каримсаков, сегодня Казахстан активно привлекает иностранные инвестиции и создает благоприятную деловую среду.
"Оборот между нашими странами набирает очень хорошие темпы, и мы видим серьёзный рост экспорта казахстанской продукции в Королевство Саудовская Аравия. Это также сопровождается ростом импорта, что свидетельствует о заинтересованности саудовских компаний в Казахстане. Им очень интересно реализовывать проекты в сельском хозяйстве, а также в таких отраслях, как переработка, нефтехимия и газохимия", - сказал Каримсаков.
Сопредседатель Казахстанско-Саудовского делового совета Ахмед Али аль-Дахиль сообщил, что уже состоялись две встречи.
"В результате второй, прошедшей в Эр-Рияде, мы открыли Al-Farabi Innovation Hub, который оказывает поддержку в сфере IT-технологий. Хочу подчеркнуть, что интерес есть с обеих сторон, и уже подписано множество соглашений. Мы стремимся развивать торговые отношения между нашими странами, включая инвестиции в такие направления, как туризм и геология", - сказал он.
Самое читаемое
- Сильную жару и неустойчивую погоду обещают казахстанцам в понедельник
- Отец и сын нашли друг друга в колонии строгого режима
- "Пытались затолкать камыш": пятилетнюю девочку изнасиловали школьники в Костанае
- "Бронза" Кыргызбаева на Олимпиаде: как отреагировали родные
- Итоги выступлений казахстанцев во второй день Олимпиады-2024