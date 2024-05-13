"На такую зарплату семью не прокормить": судьбы сменивших работу казахстанцев

Рост цен на продукты питания, одежду, коммунальные услуги заставляют некогда успешных сотрудников не только бюджетных, но и частных организаций искать более высокооплачиваемую работу. Те, кто сменил сферу деятельности, в интервью корреспонденту BaigeNews.kz признались, что пойти на столь серьезные шаги было нелегко, но они ни капли не жалеют о новом выбранном пути.

Жительница Акмолинской области, пожелавшая остаться инкогнито, больше 15 лет трудилась в Қазақстан темір жолы. На тот период ее, в принципе, все устраивало: и коллектив, и заработная плата, и отношение руководства. Но, видимо не зря говорят, то, что уготовано судьбой…. По семейным обстоятельствам женщина ушла из национальной компании, а спустя время открыла собственный учебный центр.

"У меня два образования. Первое – педагогическое, второе – железнодорожное. Конечно, менять сферу, которой посвятила 17 лет жизни, было очень тяжело, но выбора не оставалось. Через годы, вспомнив о первом образовании, решила, что пришло действовать – работать на себя. Конечно, создавать собственное дело нелегко, да и некоторая неизведанность вселяла страхи. Сейчас же думаю, а чего боялась? Трудиться на собственное имя – выгодно во всех отношениях, да и на график никогда не смотришь. Наоборот, пытаешься пораньше уйти и позже прийти с работы", – говорит предпринимательница.

При этом собеседница подчеркивает, что в материальном плане выгода тоже налицо: уровень дохода значительно выше, нежели раньше.

Фархат А. из города Косшы тоже отмечает, что на сегодняшний день получает больше. Учитель физической культуры и спорта, переехавший из небольшого аула, сразу же купил себе автомобиль и стал заниматься частным извозом. В день, говорит, бывает зарабатывает 30 тысяч, а то и больше. Главное, отмечает, не лениться. Особенно в выходные и праздничные дни.

"Мой график работы начинается с четырех-пяти утра. В это время людям надо в аэропорт, на вокзалы. Первый объект находится близко от нашего города. Там много не заработаешь, а вот до станций поездов добираться дольше, а значит больше шансов "поймать" неплохую сумму. Знаете, на ту зарплату, что я получал раньше, сегодня семью не прокормить. А ведь еще нужно одевать, обувать детей, оплачивать их кружки и дополнительные занятия. К счастью, сейчас открылись секции, финансируемые из бюджета, но для нашей семьи этого недостаточно, поэтому приходится записывать деток на платные развивашки", – говорит таксист, добавляя, что многие его знакомые занимаются частным извозом в выходные дни или идут охранниками в ночную смену.

Таких как Фархат – тысячи, а то и десятки тысяч. А все потому, что человек ищет там, где лучше и выгоднее. Но как такая картина отражается на экономике страны, на кадровом потенциале республики? Не чреват ли такой процесс формированием дефицита специалистов в той или иной области?

Пандемия, ударившая по экономикам многих стран, в том числе и Казахстана, стала одной из причин того, что многие люди из различных узконаправленных отраслей жизнедеятельности перешли в сферы, порой далекие от специальностей в дипломе, но относящиеся к платформенной занятости.

"Платформенная занятость обычно относится к работе на платформах или цифровых рынках, где люди предоставляют услуги или продают товары через интернет, – говорят в Центре развития трудовых ресурсов (ЦРТР).

Это может включать такие виды деятельности, как фриланс, краудсорсинг, а также работу через приложения или сайты, где люди могут предложить свои услуги или товары и найти клиентов. Платформенная занятость предоставляет гибкость и возможность работать удаленно, что привлекательно для многих людей, особенно в современной цифровой экономике. В Казахстане 10 922 950 трудоспособного населения.

Если рассматривать занятость казахстанцев по виду деятельности, то по данным за 2023 год, больше всего людей числится в сфере торговли (1 406 726 человек), в сфере госуправления и соцобеспечения – 913 147 казахстанцев. Меньше всего трудовых кадров в области водоснабжения и электроэнергии.

"Эксперты нашего Центра составили среднесрочный план потребности кадров, рассчитанный на 2024-2030 годы, и, основанный на актуальном Национальном классификаторе занятий. В рамках него определены 25 видов деятельности, которые будут востребованы в ближайшие несколько лет. Так, в ТОП профессий, согласно прогнозу, попадут такие специальности, как: бухгалтеры, охранники, инкассаторы, продавцы магазинов и их помощники, водители и другие", – добавляют в ЦРТР.

Эксперты ЦРТР прогнозируют значительный рост спроса на кадры в течение семи лет. При оптимистическом сценарии ожидается, что этот спрос достигнет 2,2 миллиона человек, в то время как при пессимистическом сценарии он будет почти в два раза меньше – 1,2 миллиона человек. Такие прогнозы могут влиять на стратегии обучения и подготовки кадров, а также на политику занятости и экономическое планирование.

"Платформенная занятость, на мой взгляд, – часть процесса по автоматизации рынка труда. Возьмем, к примеру, службы такси. Количество водителей, конечно, не снижается даже наоборот возрастает, а вот работа диспетчеров автоматизирована посредством специальных программ. Со временем, думаю, современные технологии, в том числе искусственный интеллект будут сильно влиять на отечественный рынок труда, но с определенными оговорками. По некоторым данным, в европейских странах, к примеру, в сфере туризма еще несколько лет назад большинство туров люди заказывают онлайн. Сейчас, конечно, цифры другие, но суть одна – data-сервисы дают фору традиционным устоям", – уверен экономист Марат Каирленов.

Популярность платформенной занятости может представлять определенные вызовы для традиционного рынка труда, особенно в контексте изменяющейся природы работы и тенденций в экономике. Например, такси-службы традиционного типа могут потерять клиентов из-за популярности такси-платформ типа Uber. В платформенной занятости работники часто рассматриваются как независимые подрядчики, что означает, что им может не быть предоставлены те же социальные льготы или защита, которые получают работники на традиционных рабочих местах.

Тем не менее, хотя платформенная занятость может предоставлять новые возможности для работы и предпринимательства, она также может иметь важные последствия для традиционного рынка труда, которые требуют внимания и адаптации.