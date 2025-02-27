Таксиста ранили ножом в Караганде. Видео с потерпевшим распространяют в соцсетях. В полиции прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

По словам автора ролика, появившегося в Instagram, нападение произошло у магазина "Алмаз" на Юго-Востоке. Растерянного мужчину, руки у которого были в крови, заметили проходившие мимо молодые люди. Они не растерялись, вызвали полицию. А пока ехал патруль, купили медикаменты и оказали таксисту первую помощь.

Пострадавшего госпитализировали.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что по факту нанесения телесных повреждений 53-летнему водителю такси возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента установлены.