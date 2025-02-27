  • 27 Февраля, 21:11
  • BAIGENEWS

На таксиста напали с ножом в Караганде

Помощь мужчине оказали прохожие.

Сегодня, 20:48
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 20:48
Сегодня, 20:48
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Фото: baigenews.kz

Таксиста ранили ножом в Караганде. Видео с потерпевшим распространяют в соцсетях. В полиции прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

По словам автора ролика, появившегося в Instagram, нападение произошло у магазина "Алмаз" на Юго-Востоке. Растерянного мужчину, руки у которого были в крови, заметили проходившие мимо молодые люди. Они не растерялись, вызвали полицию. А пока ехал патруль, купили медикаменты и оказали таксисту первую помощь.

Пострадавшего госпитализировали.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что по факту нанесения телесных повреждений 53-летнему водителю такси возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента установлены. 

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