Огромные территории Саудовской Аравии, включая священный город Мекку, страдают от проливных дождей во время жестокого шторма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dailymail.

На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видно, как целые районы частично затоплены из-за сильных дождей. Было замечено, как мужчины выстраивались в цепочки, чтобы спасти детей, оказавшихся в ловушке во время наводнения в районе Аль-Авали к юго-востоку от Мекки.

На другом видео мужчина бросился на помощь водителю доставки, которого смыло с велосипеда паводковыми водами и который пытался подняться.

Шокирующие снимки, сделанные на окраинах города, показали, что автомобили были почти полностью затоплены, и только крыши торчали над водой.

Метеорологический департамент Саудовской Аравии объявил "красный" уровень предупреждения для Мекки, Медины и портового города Джидда, который печально известен наводнениями и в 2009 году стал местом катастрофического наводнения, унёсшего жизни более 100 человек.

Сильные дожди, прошедшие на этой неделе, начались через несколько месяцев после того, как в апреле и мае в странах Персидского залива прошли рекордные осадки, унёсшие жизни более двух десятков человек.

Дожди и наводнения не считаются редким явлением в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива, особенно зимой.

Во многих городах, как известно, слабо развиты системы дренажа и канализации. Городские планировщики, наблюдавшие за быстрым развитием региона в конце XX века, не смогли предвидеть частоту сильных дождей и то, как такое быстрое накопление воды может повлиять на типично засушливую местность.