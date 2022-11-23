На сутки без отопления остался роддом в Жезказгане

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На сутки без отопления остались молодые роженицы и новорождённые жезказганского роддома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Причиной сбоя системы отопления стал вышедший из строя насос. Аварию администрация медучреждения и коммунальщики устранили вовремя. А вот опасения у горожан остались.

Почти 12 часов в холодных палатах провели пациентки роддома. Больше всего переживали те, чьи малютки нуждались в специальных условиях.

Роддом находится на базе областной многопрофильной больницы. В 9-этажном здании поддерживать температуру помогают насосы. Техника изношена. Чтобы предотвратить последующие аварии, в областном Управлении здравоохранения намерены приобрести им замену. Пока, говорят, это единственный способ решить проблему.

"В регионе планируется строительство нового роддома. На сегодня выделен земельный участок и начаты чертежно-плановые работы. Фундамент будет заложен в 2023 году, а сдадут объект в эксплуатацию в 2024 году", - сказал зам. руководителя областного Управления здравоохранения Муратжан Кажгалиев.

Кроме того, в рамках Комплексного плана развития области Улытау обновление пройдут все учреждения здравоохранения. В двух сёлах с высоким демографическим показателем откроют семейно-врачебные амбулатории, ещё в нескольких десятках – появятся медпункты.