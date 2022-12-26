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  • На сумму 120 тысяч долларов обманули мошенники жителя Астаны
На сумму 120 тысяч долларов обманули мошенники жителя Астаны Сегодня, 21:50
262
Сегодня, 21:50
262

На сумму 120 тысяч долларов обманули мошенники жителя Астаны

Предпринимателя из Астаны ловко обвела вокруг пальца группа мошенников. Мужчина сам отдал преступникам 120 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемых задержали в Шымкенте сотрудники департамента криминальной полиции МВД совместно с полицейскими Алматы и Туркестанской области, а также сотрудниками спецподразделения Нацгвардии.

Выяснилось, что злоумышленники, позвонив бизнесмену, представились компаньонами и попросили в долг 120 тысяч долларов.

"Поверив звонившему, потерпевший сообщил, что на днях будет в Алматы и сам передаст указанную сумму. В южной столице он встретился с ранее незнакомым мужчиной, которому отдал деньги. Через несколько дней потерпевший решил позвонить знакомому и спросить о возврате долга, на что последний сообщил, что никаких денег он у него не занимал", — сообщили в полиции.

Подозреваемых водворили в ИВС. Проводится проверка на причастность задержанных к другим ранее совершённым подобным преступлениям.

Лиц, обманутых аналогичным образов, просят обратиться в департамент криминальной полиции МВД по телефонам: 8 (7172) 72-23-67, 71-40-86, 72-21-74 и 72-22-45.

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#полиция #мошенники #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:50
262
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