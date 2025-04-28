На судебном заседании по громкому делу об убийстве Шерзата Полата адвокат подсудимых задал вопрос свидетелю Эльмире Нурбековой о возможном давлении со стороны правоохранительных органов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На тот момент да, оказывалось", - подтвердила Нурбекова.

На уточняющий вопрос судьи о характере давления она пояснила:

"Ну допустим, из них кто-то даст стульчик - я сажусь. Другой подходит, обматерит, говорит: "Вставай". Встаешь обратно. Вот так два дня я стояла. То садилась, то стояла", - сказала Нурбекова.

Суд также поинтересовался, повлияли ли эти действия на показания свидетеля. Нурбекова ответила отрицательно.

"Нет, не повлияли. Я и так им объясняла то, что я действительно знаю, я это все скажу", - сказала она.

Ранее суд сделал замечание подсудимому Абзалу Шынасылу за подачу знаков свидетельнице.

Кроме того, прокурор Дана Сарсембай обратила внимание суда на несоответствия в рассказах Эльмиры Нурбековой. Гособвинитель пристыдила свидетельницу за поведение, напомнив ей, что она мать четверых детей.

Адвокат семьи Шерзата ранее обратился к Эльмире Нуркеновой с острым вопросом от имени народа. Он усомнился в достоверности показаний свидетельницы.

На прошлом судебном заседании свидетельница Эльмира Нурбекова в своих показаниях рассказала о том, что происходило после драки у магазина. Также сообщила, что она и подруга гуляли в кафе с подсудимыми перед нападением на Шерзата Полата.