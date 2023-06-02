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На субсидирование сельского хозяйства в Мангистау выделено 1,9 млрд тенге Сегодня, 19:15
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Сегодня, 19:15
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На субсидирование сельского хозяйства в Мангистау выделено 1,9 млрд тенге

Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, передаёт BaigeNews.kz.

Сельскохозяйственная отрасль является одной из основных отраслей экономики страны. В текущем году из бюджета на субсидирование в целях поддержки сельхозпредпринимателей малого и среднего бизнеса, крестьянских хозяйств выделено 1,9 миллиардов тенге.

В частности, на развитие животноводства - 818 миллионов тенге, на развитие земледелия - 43,6 миллионов тенге, на инвестиционное субсидирование - 720,4 миллиона тенге, на субсидирование ставок вознаграждения - 350 миллионов тенге. Размер субсидирования отрасли животноводства в 2021 году составил 127 миллионов тенге, в 2023 году эти средства увеличились до 818 миллионов тенге.

В целом для развития сельскохозяйственной отрасли региона за 2019-2021 годы на 1005 субъектов агропромышленного комплекса были выделены субсидии в размере 2,33 миллиарда тенге. В 2022 году - на 2,2 миллиарда тенге, субсидируется 661 агропромышленный комплекс.

"Также в целях развития сельского хозяйства в регионе мы реализуем проект кредитования сельских граждан под названием "Ауыл аманаты". В рамках проекта выдаются микрокредиты сроком на 5-7 лет под 2,5% годовых. Планируется реализация 250 проектов на общую сумму 1,2 млрд тенге. Думаю, что проект позволит улучшить благосостояние сельских жителей и оперативно решить их проблемы", - сказал Нурлан Ногаев.

 

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Сегодня, 19:15
213
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