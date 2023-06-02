На субсидирование сельского хозяйства в Мангистау выделено 1,9 млрд тенге

Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, передаёт BaigeNews.kz.

Сельскохозяйственная отрасль является одной из основных отраслей экономики страны. В текущем году из бюджета на субсидирование в целях поддержки сельхозпредпринимателей малого и среднего бизнеса, крестьянских хозяйств выделено 1,9 миллиардов тенге.

В частности, на развитие животноводства - 818 миллионов тенге, на развитие земледелия - 43,6 миллионов тенге, на инвестиционное субсидирование - 720,4 миллиона тенге, на субсидирование ставок вознаграждения - 350 миллионов тенге. Размер субсидирования отрасли животноводства в 2021 году составил 127 миллионов тенге, в 2023 году эти средства увеличились до 818 миллионов тенге.

В целом для развития сельскохозяйственной отрасли региона за 2019-2021 годы на 1005 субъектов агропромышленного комплекса были выделены субсидии в размере 2,33 миллиарда тенге. В 2022 году - на 2,2 миллиарда тенге, субсидируется 661 агропромышленный комплекс.