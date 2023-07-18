На строительство LRT в Астане потребуется более 200 млрд тенге

В столице продолжают строить нашумевший легкорельсовый транспорт. Сейчас ведутся работы над двумя пусковыми комплексами первой очереди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Они охватывают расстояние от аэропорта до вокзала "Нурлы жол". Сейчас на всех участках идут строительно-монтажные работы.

Всего к проекту привлечено 700 человек, из которых 60 процентов – иностранная рабочая сила.

"Строительство у нас началось в мае 2017 года. С этого периода сейчас уже выполнены в основном фундаментные работы. Свайные работы выполнены почти на 96 процентов. Более 3900 штук пробурены ростверки выполнены там 70 процентов. Опоры выставлены, тоже 70 процентов", – сообщает управляющий директор ТОО CTS Бахыт Карсакбаев.

Когда эстакадную часть достроят полностью, тогда специалисты приступят к прокладке рельсов. Будут тянуть электричество и связь, а потом запустят вагоны в тестовом режиме. Однако насколько быстро этот процесс пойдёт, зависит от финансирования, которого не хватает. На этот год уже выделено свыше 50 миллиардов тенге. По словам столичного акима Касымбека, на полное завершение строительства проекта LRT требуется больше 200 миллиардов тенге.

"В этом году, действительно, 50 миллиардов тенге выделено на продолжение строительства. В прошлом году такое решение было принято. Потрачено было не миллиард, а в районе 600 миллионов долларов на данный проект. Планируется, что дополнительно еще два года потребуется на строительство и завершение строительной части. А также запуск по первой пусковой. Получается, первый пусковой этап, это 8 станций и 5 поездов. На это потребуется все вместе порядка 500 миллиардов, с учетом уже того, что половина этих средств уже израсходована", – информирует аким Астаны Женис Касымбек.

Всего планируется построить 3 очереди легкорельсового транспорта, на которых предусмотрено 18 станций. К работам сейчас привлечены 700 человек. Большая часть из них – это рабочие из Китая, остальные – казахстанцы.