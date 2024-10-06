На столичных участках референдума подсчитали голоса
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Участки референдума закрылись ровно в 20:00 в Казахстане. Далее члены участковых комиссий приступили к процедуре подсчёта голосов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
К примеру, на участке №164 сразу после закрытия подсчитали количество бюллетеней, выданных каждому члену участковой комиссии. Их оказалось 685. Также были подсчитаны неиспользованные бюллетени. Их - 1 450. Эти бланки погашены на глазах у наблюдателей и завёрнуты в бумагу.
Затем члены участковой комиссии вскрыли урну и приступили к распределению бюллетеней по четырем категориям: "Да, согласен", "Нет, не согласен", "Бюллетени, признанные действительными, но не учитываемые при подсчёте голосов", "Бюллетени, признанные не действительными".
В результате стало известно, что 35 процентов пришедших проголосовали за строительство АЭС, 63 процента - против.
Все бюллетени по категорям запечатаны в бумагу, их секретарь участковой комиссии повезёт в Центральную комиссию референдума.
Такая же процедура подсчёта голосов прошла на всех участках референдума страны.
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