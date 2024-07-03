На старенькой коляске и без выплат на подгузники: спортсмен из Кокшетау готовится к Паралимпиаде в Париже

Еркин Габбасов из Кокшетау активно готовится к Летним Паралимпийским играм, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября в столице Франции. Параллельно талантливый параспортсмен (пулевая стрельба), ценный сотрудник Специализированного Центра обслуживания населения и отец троих детей уже много лет пытается решить одну огромную проблему. Из-за того, что предприятие, по вине которого он получил инвалидность, превратилось в убыточное, он оказался лишён выплат на реабилитацию, технические и гигиенические средства. Почему гражданин, выступающий за страну на самых рейтинговых соревнованиях мира, оказался элементарно без обеспечения подгузниками, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Изнанка благополучия

В инвалидном кресле Еркин Габбасов уже 16 лет. Ему было 24, когда он, работая на стройке в ночную смену, сорвался с 12 этажа. Выжил, можно сказать, чудом и получил первую группу инвалидности.

Без преувеличения, Еркин – пример для граждан и с ограниченными возможностями, и для здоровых. Отец троих детей, сотрудник специализированного ЦОНа и талантливый параспортсмен.

Но у оптимистичной картинки есть своя тяжёлая изнанка. И это не только то, что работать, выступать и вообще проживать каждый свой день мужчине в молодом ещё возрасте приходится в подгузнике. Не только то, что есть физическая боль и обида на судьбу. Не только страх сдаться и стать обузой для семьи.

Суд полностью признал вину компании-работодателя и обязал пожизненно оплачивать лечение, реабилитацию, медикаменты, покупку инвалидных колясок, мочевых и калоприёмников, подгузников, пелёнок и так далее. И если первые лет восемь фирма добросовестно выполняла свои обязательства перед получившим увечье сотрудником, то вот уже почти десять лет ссылается на отсутствие дохода.

"Филиал "МГТ Астана" в Кокшетау закрылся, и нам приходится постоянно мотаться в столицу, там находится и судебный исполнитель. Но у меня уже три исполнительных листа лежат с 2007 года. У них каждые три-четыре месяца судоисполнители меняются, по телефону не объяснишь, вот и ездим туда-сюда", – жалуется супруга спортсмена Шынар.

В последние два года выплаты прекратились вовсе.

"До 2022 года пусть и с большими интервалами и не полностью, но что-то на платили. Должны выделяться средства на подгузники – 480 штук в год, санаторно-курортное лечение по два-три раза в год, иглотерапия, массаж, лекарства. Всё это мы уже два года не получаем. На фирме ссылаются на отсутствие средств. Решение суда не исполняется, а наш судебный исполнитель свои обязанности, по сути, свалил на нас же. Не умеет работать, одним словом. Нам с мужем приходится искать технику, чтобы компания её реализовывала и рассчитывалась с нами. Но для чего тогда судебный исполнитель, если он ждёт действий и подсказок от нас", – в отчаянии говорит женщина.

"Мы, как мячик от пинг-понга"

Казалось бы, если предприятие – банкрот, то должно объявить об этом и в крайнем случае передать свои обязательства государству. Но компания о своей ликвидации никак не объявит, а Еркин остаётся, так сказать, "ничейным". В такой ситуации ему не до санаториев – обеспечиться бы средствами гигиены.

О своей проблеме Еркин и его супруга заявляют уже не первый год, обили пороги множества кабинетов. Но отскакивают, по словам Шынар, как мячик от пинг-понга.

"16 лет как муж привязан к коляске. Это очень больно. Старшая дочь – студентка, сын оканчивает 11 класс, готовится поступать, младший учится в шестом классе. Мне нужно воспитывать и учить детей, ухаживать за мужем, но это ужасно сложно. Силы на исходе! Ответственные в нашей ситуации органы находятся в Астане, но их действия никак не получается скоординировать. Я регулярно отпрашиваюсь с работы, езжу то в министерство юстиции, то в прокуратуру. Вроде держат на контроле, но это какой-то замкнутый круг. Каждый раз объясняю одно и то же. По пять-шесть тысяч на индайвер каждый раз, лучше бы я продукты детям купила. На работе не хотят отпускать, говорят, увольняйтесь. Мне уже за 40, где меня возьмут?" – жалуется женщина.

Супруги пытаются попасть на приём к министрам труда и социальной защиты, а также финансов. К последнему – по вопросу об объявлении ТОО банкротом. В этом случае социальную защиту Еркина возьмет на себя государство. Но, по словам Шынар, их всё время куда-то перенаправляют.

Безбарьерная среда – только в лозунгах

Одну из последних попыток получить хоть какие-то деньги Габбасовы предприняли зимой. Они нашли принадлежащий фирме цех, передали по нему всю информацию судебному исполнителю. Оказалось, там была перерегистрация, и указан неверный адрес. Иск супругов судья отклонила, так как они, не имея юридического образования, неверно изложили доводы.

"Снова халатность нашего судоисполнителя. Столько потеряли времени с января! Годы бесполезной борьбы! Мы в отчаянии. Почему гражданин Казахстана, ставший инвалидом на работе, не может получить законные выплаты?! Почему не усовершенствуют закон? Почему мой муж остался ни там, ни здесь? Даже сидя в коляске, он каждый день ездит на работу в СпецЦОН. Он защищает честь Казахстана, выступает за страну, которая наплевала на него. Ему подгузники нужны каждый день, но его зарплата без удержаний составляет 200 тысяч тенге, пенсия – 80 тысяч, я зарабатываю 180 тысяч. Ему памперсы себе покупать на свой доход или семью кормить? Зачем все эти лозунги о безбарьерной среде?" – задаётся вопросами Шынар.

Еркин Габбасов и в самом деле выступает на самых престижных площадках и занимает призовые места в Кубках мира по парапулевой стрельбе. В Дубае в декабре прошлого года он завоевал четвёртое место, в Индии в марте этого – второе, получив лицензию на Паралимпийские игры в Париже. А в апреле 2024-го в Корее стал первым.

Сейчас Еркин активно готовится к новой вершине – Паралимпиаде, выезд – в конце июля.

"У супруга коляска не в лучшем состоянии, шатается. Мы на ней собираемся. Запасы подгузников готовим, опять же нам их не выделили", – вздыхает собеседница.

От несправедливости и отчаяния на глаза Шынар то и дело накатывают злые слёзы. Но она подчеркнула, что не сдастся и обязательно победит, потому что чувствует за собой правоту. Вот только ценой скольких лет и нервов она достанется?!

Нужны изменения в закон

Председатель Центра реабилитации инвалидов "Шанс" Василий Шиманский разводит руками: вопрос о необходимости введения нормы, которая бы предусматривала "переход" социальных обязательств государству уже после приостановки деятельности предприятия, а не исключительно после банкротства, обсуждается уже несколько лет. При этом, считает он, компания обязана рассчитаться по долгам перед получившим увечье экс-сотрудником за период, пока работала.

"Вроде все ответственные звенья с этим согласны, но вопрос, что называется "застрял". Так и не удалось сдвинуть его с мёртвой точки. Между тем, историй, подобных той, что случилась с Еркином Габбасовым, немало. Это неправильно, что человек вынужден обивать пороги, стараясь получить то, что ему положено по закону. Ситуацию надо менять, вводить новые нормы в законодательство", – отметил Василий Леонидович.

Инициировать изменения в закон ещё в прошлом году обещала и депутат Сената Парламента Казахстана Ляззат Калтаева. Она отметила, что проблема незащищённости получивших инвалидность на рабочем месте граждан, действительно, распространённая. В итоге люди годами не получают денег на реабилитацию, технические и гигиенические средства: с незарабатывающих предприятий-"виновников" спрос маленький.

Однако получить комментарий у сенатора, что сделано и как продвигается решение проблемы, так и не удалось. Делаем вывод, что хороших новостей на сегодня нет…

Фото из архива семьи Габбасовых