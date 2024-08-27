На современном этапе альтернативы АЭС нет - Саткалиев

Министр энергетики нашей страны Алмасадам Саткалиев на заседание правительства рассказал, почему Казахстану нужна атомная электростанция, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил министр, устойчивый рост экономики страны сопровождается повышенным спросом на электроэнергию. Казахстан обладает уникальными природными и человеческими ресурсами с огромным потенциалом индустриального и инновационного развития.

"Глобальные тренды, такие как цифровизация, электрификация транспорта и рост потребления продукции энергоемких отраслей, требуют внедрения чистых и высокоэффективных источников энергии. Уже сегодня для реализации новых проектов в таких секторах, как промышленность, металлургия, транспорт, IT, медицина, фармацевтика и переработка сельхозпродукции требуются значительные объемы электроэнергии (около 8 ГВт). Эти проекты способны создать новые рабочие места, стимулировать экономический рост и повысить уровень благосостояния граждан. Однако их развитие сейчас сдерживается недостатком энергомощностей в стране", - сказал он.

Саткалиев подчеркнул, что если не принять экстренные меры по строительству новых устойчивых источников энергии – возобновляемых, регулирующих и базовых мощностей – ситуация может усложниться.

На сегодняшний день основная доля выработки электроэнергии в стране приходится на угольные станции, которые обеспечивают 66% общей выработки. Вместе с тем сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ) демонстрирует значительный рост. По итогам 2023 года количество объектов ВИЭ составил 148 объектов, и доля выработки ВИЭ достигла около 6%.

К 2035 году потребление электроэнергии прогнозируется на уровне 152,4 миллиардов кВтч. При этом выработка действующих на сегодня энергоисточников по ряду объективных причин снизится и составит меньше 135 миллиардов кВтч.

В этой связи, к 2035 году требуется обеспечить ввод новых генерирующих мощностей суммарной мощностью 26,5 ГВт.

"Как известно, сейчас весь мир движется к углеродной нейтральности. Поэтому международные финансовые институты отказываются инвестировать в строительство угольных электростанций. В то же время реализовать масштабный ввод газовой генерации мы также не можем из-за ограниченности ресурсов газа в стране", - сказал Саткалиев..

В свою очередь, возобновляемые источники энергии не могут служить надежным базовым источником генерации электроэнергии из-за их зависимости от природно-климатических условий, которые делают их работу непредсказуемой.

"Как показывает мировая практика, строительство атомной электростанции представляется единственно верным решением для замены выбывающих мощностей и обеспечения энергонезависимости Казахстана. На современном этапе альтернативы АЭС – нет", - сказал министр.

Алмасадам Саткалиев добавил, что у нас имеются все необходимые условия для развития атомной энергетики. Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана и обладает практически полным ядерно-топливным циклом.