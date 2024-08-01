На сообщение о взломе приложения eGov отреагировали в НИТ

В АО "Национальные информационные технологии" сообщили, что рассылаемое в мессенджерах аудиосообщение о взломе сайта ЦОНов и приложения eGov Mobile является фейковым, передаёт BaigeNews.kz.

"Портал электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile работают в штатном режиме, третьи лица не имеют доступа к данным пользователей портала и мобильного приложения. Просим пользователей не реагировать на ложные сообщения и не рассылать недостоверную, непроверенную информацию. Вся официальная информация о деятельности портала электронного правительства и приложения eGov Mobile публикуется в официальных источниках, а именно на сайтах eGov.kz и nitec.kz", - сообщили в компании.



