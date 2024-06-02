На Солнце зафиксировали сильные вспышки

На поверхности Солнца зафиксировали две сильные, но не рекордные вспышки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МК".

Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (РАН).

Учёные обеспокоены, что "энергия в области 3697″ не собирается заканчиваться, при этом сама область все ближе подбирается к линии Солнце — Земля.

"Две новых вспышки X-уровня произвела область 3697 за половину прошедших суток. Обе вспышки — на нижней границе балла X", — говорится в сообщении РАН.

Вспышки на Солнце деляться на пять категорий: A, B, C, M и X в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Мощность излучения увеличивается каждый раз в 10 раз при переходе к следующей букве.