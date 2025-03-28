Мощная вспышка на Солнце, получившая классификацию Х1.1, потрясла солнечную систему в 21:20 по времени Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Институт прикладной геофизики. Вспышка этого уровня - редкое явление, и ранее похожая по мощности была зафиксирована только 23 февраля (Х2.0).

По предварительным данным, вспышка не несет угрозы для Земли. Однако место ее возникновения вскоре окажется в непосредственной близости от линии Солнце - Земля, что открывает возможности для будущих солнечных бурь. Если это явление предвещает новую волну солнечной активности, то на следующей неделе могут быть зафиксированы прямые удары по Земле, что вызовет геомагнитные возмущения.

Стоит напомнить, что во время таких бурь наиболее часто возникают головные боли у людей, чувствительных к изменениям в магнитном поле.

Ранее мы сообщали, что магнитная буря накрыла Землю.