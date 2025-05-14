Солнечная активность вновь напоминает о себе: произошла мощнейшая солнечная вспышка класса X, ставшая самой сильной в этом году, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв, это уже вторая вспышка X класса за последние полтора месяца.

Сила события была оценена в балл X2.7, что говорит о высокой интенсивности излучения. Это событие стало самой крупной вспышкой на Солнце в 2025 году. Такие вспышки могут оказывать влияние на Землю, особенно если вслед за ними последует выброс солнечной массы. По предварительным прогнозам, Земля может испытать последствия в пятницу, 16 мая.

Солнечные вспышки делятся на пять классов, от самых слабых (A) до самых мощных (X). Классы M и X - самые сильные, и именно такие события могут повлиять на спутниковые системы и даже вызвать магнитные бури на нашей планете.