На Солнце произошла мощная вспышка
Сегодня, 18:45
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Сегодня, 18:45Сегодня, 18:45
160Фото: SDO/ NASA
Ученые зарегистрировали мощную вспышку — близкую к классу Х — на Солнце, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
"10 ноября в 15:06 по Московскому времени (17:06 по Астане) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3889 (S07E26) зарегистрирована вспышка M9.5 продолжительностью 31 минута", — сообщили в Институте прикладной геофизики.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м.
При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
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