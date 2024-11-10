На Солнце произошла мощная вспышка

Ученые зарегистрировали мощную вспышку — близкую к классу Х — на Солнце, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"10 ноября в 15:06 по Московскому времени (17:06 по Астане) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3889 (S07E26) зарегистрирована вспышка M9.5 продолжительностью 31 минута", — сообщили в Институте прикладной геофизики.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м.

При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.