На Солнце произошла мощная вспышка

Мощная вспышка произошла на Солнце в направлении Земли, передаёт BaigeNews со ссылкой на ntv.ru.

Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, новый взрыв высшего балла, по предварительной оценке, уровня X1.1 был зарегистрирован 14 августа в 11:40 по времени Астаны. Произошел он в северном полушарии Солнца, что довольно необычно для текущего солнечного цикла.

"Центр взрыва находится в данный момент точно на линии Солнце-Земля (отклонение всего 2 градуса), то есть, по сути, в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие на Землю в случае выбросов массы является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью", — добавили в лаборатории.

При этом факт выброса массы пока не подтвержден.

Как отмечают ученые, магнитосфера почти полностью восстановилась после крупной бури 12 августа.