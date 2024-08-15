На Солнце произошла мощная вспышка
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Мощная вспышка произошла на Солнце в направлении Земли, передаёт BaigeNews со ссылкой на ntv.ru.
Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, новый взрыв высшего балла, по предварительной оценке, уровня X1.1 был зарегистрирован 14 августа в 11:40 по времени Астаны. Произошел он в северном полушарии Солнца, что довольно необычно для текущего солнечного цикла.
"Центр взрыва находится в данный момент точно на линии Солнце-Земля (отклонение всего 2 градуса), то есть, по сути, в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие на Землю в случае выбросов массы является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью", — добавили в лаборатории.
При этом факт выброса массы пока не подтвержден.
Как отмечают ученые, магнитосфера почти полностью восстановилась после крупной бури 12 августа.
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