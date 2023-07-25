На снос и ремонт аварийного жилья в Астане выделили больше 1 млрд тенге

Фото: Вечерняя Астана.

На восстановление и снос ветхого и аварийного жилья столицы из государственного бюджета выделено более одного миллиарда тенге. Это поможет обезопасить горожан от аварийных ситуаций и улучшит внешний облик города. В акимате города подробно рассказали, какие меры будут приняты для достижения этой цели, передает BaigeNews.kz.

Президент дал прямое поручение акиму города снести аварийные дома, а на их месте возводить новое жилье. По его словам, в городе не должен быть дисбаланс между небоскребами и полуразрушенными зданиями. Для этого глава государства поручил также привлекать инвесторов в лице строительных компаний.

В акимате города отметили, что данное поручение заложено в концепцию развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года. На сегодняшний день в списке аварийных домов числится более двухсот зданий, в которых 4 710 квартир.

В ближайшее время правительство по поручению Главы государства намерено привлекать предпринимателей для участия в инвестициях на территориях реновации. Для этих целей будет разработан план сноса аварийного жилья для застройки новыми жилыми комплексами.

В акимате столицы отметили, что для признания аварийности дома необходимо провести техническое обследование. В случае если заключение покажет, что дом достиг износа на 61% и более, то он будет рассмотрен комиссией для признания аварийным.

"Как отметил президент количество людей, живущих в аварийных домах не малое. Их дома будут сносить, это очень объемная работа, для которой из государственного бюджета выделены 1, 262 942 353 млрд. тенге. Информацию о перечне аварийных домов города Астаны, подлежащих сносу опубликован на сайте www.gov.kz ГУ "Управления жилья и жилищной инспекции года Астаны", - пояснили в ведомстве.

Также специалисты жилищной инспекции отметили, что капитальный ремонт осуществляется согласно проектно-сметной документации по каждому дому индивидуально в зависимости от материала фасада. В работу входит все что указано в дефектном акте утвержденным заказчиком (КСК, ОСИ,) согласованным советом дома. Участвовать могут подрядные организации имеющие лицензию на ведение строительно-монтажных работ 2-3 категорий сложности.

"В текущим году капитальный ремонт осуществляется из двух источников финансирования: за счет местного бюджета и за счет возвратных средств ТОО. Мы также привлекаем специалистов для установления устойчивого потенциала домов, их соответствие государственным нормам. Эксперты должны иметь аттестат государственного образца. При обращении граждан они выезжают для того, чтобы дать оценку состоянию авариных домов", - рассказали в учреждении.

Таже в ГУ "Управления жилья и жилищной инспекции города Астаны" пояснили, что при обследовании надежности и устойчивости здания и сооружения лица, осуществляющие техническое обследование, выдают заказчику заключение о состоянии зданий и сооружений с указанием рекомендаций. Услуги независимых специализированных организаций являются платными. В связи с этим, для определения степени износа дома гражданин вправе привлечь экспертную организацию с целью проведения технического обследования.

Необходимо отметить, что работа с аварийными домами в столице ведется не первый год. Ранее астанчане получали ключи от квартир.