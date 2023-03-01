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Лента новостей

kazhydromet.kz Сегодня, 19:10
84
Сегодня, 19:10
84
Фото: kazhydromet.kz

На смену волнам тепла придут морозы в Казахстане

Синоптики Казгидромета сообщили о том, какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Хоть на календаре уже первые дни весны, но погода в северной половине страны остаётся зимней. Причина тому – ложбина активного атлантического циклона и связанные с ним холодные атмосферные фронты с большими запасами влаги, которые смещается по республике, вызывая обильные осадки в виде дождя и снега, гололёд, туманы, порывистый ветер с низовой метелью", - сказано в прогнозе. 

Погода без осадков сохранится в южных регионах только 2 марта. Затем и там пойдут дожди и мокрый снег, в горах будет туман, возможен гололёд.

Под влиянием холодных фронтов ожидается понижение температуры воздуха ночью в северной половине РК до минус 10-20 градусов, в южной половине - до минус 7 градусов.

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#погода #Казгидромет #мороз
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:10
84
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