На смену волнам тепла придут морозы в Казахстане

Фото: kazhydromet.kz

Синоптики Казгидромета сообщили о том, какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Хоть на календаре уже первые дни весны, но погода в северной половине страны остаётся зимней. Причина тому – ложбина активного атлантического циклона и связанные с ним холодные атмосферные фронты с большими запасами влаги, которые смещается по республике, вызывая обильные осадки в виде дождя и снега, гололёд, туманы, порывистый ветер с низовой метелью", - сказано в прогнозе.

Погода без осадков сохранится в южных регионах только 2 марта. Затем и там пойдут дожди и мокрый снег, в горах будет туман, возможен гололёд.

Под влиянием холодных фронтов ожидается понижение температуры воздуха ночью в северной половине РК до минус 10-20 градусов, в южной половине - до минус 7 градусов.