На слухи о задержании своих сотрудников отреагировали в ГАСК Алматы

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В управление градостроительного контроля Алматы прокомментировали слухи о задержании своих сотрудников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Информация, изложенная в социальных сетях о задержании сотрудников управления не соответствует действительности", — заявили в управлении ГАСК.

В ведомстве также напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной информации.