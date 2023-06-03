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  • На слухи о задержании своих сотрудников отреагировали в ГАСК Алматы
pixabay.com/MurrrPhoto Сегодня, 14:49
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Сегодня, 14:49
321
Фото: pixabay.com/MurrrPhoto

На слухи о задержании своих сотрудников отреагировали в ГАСК Алматы

В управление градостроительного контроля Алматы прокомментировали слухи о задержании своих сотрудников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Информация, изложенная в социальных сетях о задержании сотрудников управления не соответствует действительности", — заявили в управлении ГАСК.

В ведомстве также напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной информации.

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Сегодня, 14:49
321
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