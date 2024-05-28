На слух о задержании экс-начальника ДП Алматы Таймерденова отреагировали в Генпрокуратуре
Сегодня, 19:01
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Сегодня, 19:01Сегодня, 19:01
65Фото: Qazcontent
В Генеральной прокуратуре выступили с заявлением по поводу распространяемой в мессенджерах информации о задержании экс-начальника департамента полиции Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
"Информация, распространяемая в Telegram-каналах о задержании экс-начальника ДП Алматы Таймерденова не соответствует действительности. В этой связи Генеральная прокуратура предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сведений и призывает всех граждан и СМИ доверять официальным источникам информации", - сказано в сообщении.
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