На слух о задержании экс-начальника ДП Алматы Таймерденова отреагировали в Генпрокуратуре

В Генеральной прокуратуре выступили с заявлением по поводу распространяемой в мессенджерах информации о задержании экс-начальника департамента полиции Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Информация, распространяемая в Telegram-каналах о задержании экс-начальника ДП Алматы Таймерденова не соответствует действительности. В этой связи Генеральная прокуратура предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сведений и призывает всех граждан и СМИ доверять официальным источникам информации", - сказано в сообщении.