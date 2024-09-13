На слух о давлении на сборную Кыргызстана по кокпару отреагировали в КНБ

В Комитете национальной безопасности Казахстана прокомментировали появившуюся в ряде СМИ и соцсетях информацию о том, что на игрока сборной Кыргызстана по кокпару якобы оказывал давление сотрудника КНБ, передаёт BaigeNews.kz.

"Данная информация не соответствует действительности. Сотрудники КНБ участие в обеспечении общественного порядка в ходе проведения 5-ых Всемирных игр кочевников не принимали. Рекомендуем доверять только официальным источникам информации", - заявили в ведомстве.