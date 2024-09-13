  • 13 Сентября, 17:56
  • BAIGENEWS

На слух о давлении на сборную Кыргызстана по кокпару отреагировали в КНБ

Сегодня, 16:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минтуризма и спорта РК Сегодня, 16:31
Сегодня, 16:31
144
Фото: Минтуризма и спорта РК

В Комитете национальной безопасности Казахстана прокомментировали появившуюся в ряде СМИ и соцсетях информацию о том, что на игрока сборной Кыргызстана по кокпару якобы оказывал давление сотрудника КНБ, передаёт BaigeNews.kz.

"Данная информация не соответствует действительности. Сотрудники КНБ участие в обеспечении общественного порядка в ходе проведения 5-ых Всемирных игр кочевников не принимали. Рекомендуем доверять только официальным источникам информации", - заявили в ведомстве.

12 сентября состоялся финал игр по кокпару, в котором сборная Казахстана победила сборную Кыргызстана со счётом 5:4 и завоевала золотую медаль.

В первом тайме команда Кыргызстана вышла вперёд со счётом 3:1. Во втором тайме счёт сравнялся до 4:4. После этого спортсменам предоставили дополнительные 10 минут на "золотой гол". Решающий гол забил казахстанский кокпарист.

Самые яркие моменты финала журналисты BaigeNews.kz собрали в специальном репортаже.

После тало известно, что Кыргызстан хочет опротестовать результата матча.

 

Самое читаемое

Наверх