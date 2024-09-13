На слух о давлении на сборную Кыргызстана по кокпару отреагировали в КНБ
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В Комитете национальной безопасности Казахстана прокомментировали появившуюся в ряде СМИ и соцсетях информацию о том, что на игрока сборной Кыргызстана по кокпару якобы оказывал давление сотрудника КНБ, передаёт BaigeNews.kz.
"Данная информация не соответствует действительности. Сотрудники КНБ участие в обеспечении общественного порядка в ходе проведения 5-ых Всемирных игр кочевников не принимали. Рекомендуем доверять только официальным источникам информации", - заявили в ведомстве.
12 сентября состоялся финал игр по кокпару, в котором сборная Казахстана победила сборную Кыргызстана со счётом 5:4 и завоевала золотую медаль.
В первом тайме команда Кыргызстана вышла вперёд со счётом 3:1. Во втором тайме счёт сравнялся до 4:4. После этого спортсменам предоставили дополнительные 10 минут на "золотой гол". Решающий гол забил казахстанский кокпарист.
Самые яркие моменты финала журналисты BaigeNews.kz собрали в специальном репортаже.
После тало известно, что Кыргызстан хочет опротестовать результата матча.