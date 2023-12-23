На случаи замены самолётов Air Astana на воздушные судна лоукостера обратили внимание в минтранспорта

Вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев провёл рабочее совещание с АО "Air Astana", где обратил внимание на участившимиеся случаи замены воздушных судов авиакомпании на неравноценные воздушные судна лоукостера "Fly Arystan" без соответствующего предварительного уведомления пассажиров, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации, за неполный 2023 год авиакомпания "Air Astanа" выполнила 31 588 рейсов. При этом в 266 случаев воздушные суда "Air Astana" меняли на самолёты бюджетной дочерней авиакомпании "Fly Arystan". Это составляет 0,7% от общего количества выполненных рейсов.

"В результате совещания, авиакомпании "Air Astana" были даны следующие поручения: принять меры по минимизации практики замены ВС "Air Astana" на ВС "Fly Arystan"; обеспечить и наладить работу по заблаговременному оповещению пассажиров в случае замены борта; выработать предложения по порядку выплаты компенсации пассажирам в случае замены борта; принять меры по увеличению количества резервных воздушных судов "Air Astana" с 1 до 2", — говорится в сообщении.

Министерство транспорта РК, в свою очередь, продолжит мониторинг соблюдения прав пассажиров при изменениях статуса рейса и приняты административные меры в случае выявления нарушений.