Население в Казахстане продолжает расти. С начала года оно увеличилось на 210 139 человек и составило 20 243 981 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Так, согласно ведомства, среди них:

горожан — 12 727 404;

сельских жителей — 7 516 577.

Кроме того, в статбюро проинформировали, сколько женщин и мужчин живет в республике:

женщин — 10 353 239;

мужчин — 9 890 742.

В Казахстане за 10 месяцев родились 309 310 детей, а число умерших составило 110 867 человек. Естественный прирост населения достиг 198 443 человека.

Миграционный баланс также оказался положительным.

"За 10 месяцев в Казахстан прибыли 22 955 человек, уехали — 11 259. Сальдо миграции — 11 696 человек. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года количество прибывших в Казахстан выросло на 1 618 человек, а число выехавших сократилось на 2 548 человек, — отметили в бюро.

Напомним, ранее сообщалось что, население Астаны превысило 1,5 миллиона человек.