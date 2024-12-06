На сколько выросло население Казахстана в этом году
Женщин, как и раньше, в стране больше, чем мужчин.
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Население в Казахстане продолжает расти. С начала года оно увеличилось на 210 139 человек и составило 20 243 981 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.
Так, согласно ведомства, среди них:
- горожан — 12 727 404;
- сельских жителей — 7 516 577.
Кроме того, в статбюро проинформировали, сколько женщин и мужчин живет в республике:
- женщин — 10 353 239;
- мужчин — 9 890 742.
В Казахстане за 10 месяцев родились 309 310 детей, а число умерших составило 110 867 человек. Естественный прирост населения достиг 198 443 человека.
Миграционный баланс также оказался положительным.
"За 10 месяцев в Казахстан прибыли 22 955 человек, уехали — 11 259. Сальдо миграции — 11 696 человек. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года количество прибывших в Казахстан выросло на 1 618 человек, а число выехавших сократилось на 2 548 человек, — отметили в бюро.
Напомним, ранее сообщалось что, население Астаны превысило 1,5 миллиона человек.
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