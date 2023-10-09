На сколько выросли цены на квартиры за год в Казахстане

Как изменились цены на новое и вторичное жилье в Казахстане за год, сообщили в Бюро нацстатистики, передаёт BaigeNews.kz.

"В целом цены продажи нового жилья повысились на 5,7 процента, на квартиры вторичного рынка снизились на 3,9 процента. Арендная плата за благоустроенное жилье в сентябре 2023года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизилась на 0,2 процента", - сообщили в ведомстве.

В региональном разрезе не всё так радужно. На первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали квартиры в Павлодаре - на 18,9 процента, Семее – 16 процентов, Актау – 11,7 процента.

На вторичном рынке жилья лидеры роста цен - Семей (25,3 процента), Кызылорда (14,6 процента), Талдыкорган (9,7 процента). На рынке аренды жилья – Караганда (24,8 процента), Конаев (24,6 процента), Кызылорда (22,5 процента).

На рынке купли-продажи жилья в сентябре зарегистрировано 35 398 сделок. Из них 8 815 по индивидуальным домам и 26 583 по квартирам в многоквартирных домах.

По сравнению с августом количество сделок снизилось на 8,8 процента.

Лидерами по количеству сделок, традиционно остаются города Астана, Алматы и Карагандинская область. Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 319 единиц.

Лучше всего продаются однокомнатные квартиры, в сентябре по ним оформлено 10 184 сделок.