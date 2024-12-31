На сколько увеличивается трафик на автодорогах Алматы и Астаны в канун Нового года, подсчитали разработчики интеллектуальной системы Sergek ITS, передаёт BaigeNews.kz.

"Начиная с 29 декабря, трафик значительно растёт. Если в Астане становится на 400 транспортных средств больше, то в Алматы – на 2,2 тысячи. А вот 1 января трафик падает в обоих городах более чем на 30%", – сообщает Sergek Group.