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На сколько вырос трафик на дорогах Астаны и Алматы в канун Нового года

1 января трафик, наоборот, падает в обоих городах более чем на 30%.

Сегодня, 23:20
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 23:20
Сегодня, 23:20
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Фото: BaigeNews.kz

На сколько увеличивается трафик на автодорогах Алматы и Астаны в канун Нового года, подсчитали разработчики интеллектуальной системы Sergek ITS, передаёт BaigeNews.kz.

"Начиная с 29 декабря, трафик значительно растёт. Если в Астане становится на 400 транспортных средств больше, то в Алматы – на 2,2 тысячи. А вот 1 января трафик падает в обоих городах более чем на 30%", – сообщает Sergek Group.

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