На сколько вырастут цены на бензин в Казахстане
Ситуацию обсудили на брифинге в Минэнерго.
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Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев ответил на вопросы журналистов о планируемом повышении цен на бензин, передаёт BaigeNews.kz.
- Сколько будет стоить литр бензина? - спросили у главы ведомства.
"Мы ожидаем, что рынок будет регулировать. Государство будет выступать ограничителем с целью недопущения резкого роста цен на нефтепродукты. Это подразумевает процесс либерализации. У государства есть все необходимые механизмы антимонопольные, в любой момент может начать расследование, если та или иная сеть заправок начинает получать монопольный доход. Первое повышение будет не больше 5 тенге. На это мы ориентируем участников рынка. Дальше будем экстренно реагировать на каждый случай, если увидим, что цены растут резко. До 210 тенге, мы видим ориентировочно такой шаг", - сказал Саткалиев.
Сколько таких шагов будет, министр не ответил.
"Мы не ожидаем травматических изменений. Будет проводиться мониторинг, ежедневно мы будем получать информацию по ценам на бензин, дизтопливо, сжиженный нефтяной газ", - отметил он.