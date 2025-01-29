Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев ответил на вопросы журналистов о планируемом повышении цен на бензин, передаёт BaigeNews.kz.

- Сколько будет стоить литр бензина? - спросили у главы ведомства.

"Мы ожидаем, что рынок будет регулировать. Государство будет выступать ограничителем с целью недопущения резкого роста цен на нефтепродукты. Это подразумевает процесс либерализации. У государства есть все необходимые механизмы антимонопольные, в любой момент может начать расследование, если та или иная сеть заправок начинает получать монопольный доход. Первое повышение будет не больше 5 тенге. На это мы ориентируем участников рынка. Дальше будем экстренно реагировать на каждый случай, если увидим, что цены растут резко. До 210 тенге, мы видим ориентировочно такой шаг", - сказал Саткалиев.