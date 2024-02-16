На сколько подорожают яйца весной: установить предельные цены намерено Минторговли

Минторговли обсуждает вопросы ценообразования и меры нетарифного регулирования цен на яйца с главами Союза птицеводов и Ассоциации яичных производителей Казахстана, а также руководителями птицефабрик. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с представителями отрасли и узнала, что они думают по этому поводу.

Птицефабрика "Алекри" - самый крупный производитель яиц в Северо-Казахстанской области, вот уже 32 года обеспечивающий своей продукцией также другие регионы Казахстана и близлежащие страны. Фирма располагает шестью промышленными цехами, в которых содержится более 400 тысяч кур-несушек голландской породы. В месяц "Алекри" получает до восьми миллионов штук яиц. Ежегодный выпуск яиц составляет 150 миллионов штук, куриного мяса - 300 тонн.

Без господдержки здесь, конечно, не обошлось. Гендиректор ТОО "Алекри" Александр Прядко рассказывает, что государственные субсидии помогли им полностью обновить советское оборудование. Благодаря этому фабрика сегодня продолжает успешно работать, несмотря на определённые трудности, которые переживает отрасль. В целом, по словам Прядко, отрасль сейчас в тревожном состоянии, а у птицеводов нет уверенности в завтрашнем дне.

Одна из трудностей, с которой приходится сталкиваться птицеводам, сезонность продукта.

"Яйцо – это продукт сезонный. Сейчас держится цена осенне-зимнего сезона. В апреле пойдут подворья. Потребность в яйце станет меньше, так как люди белок, как правило, зимой потребляют больше, чем летом. Следовательно, цена на яйцо упадёт. С апреля по сентябрь мы будем работать в убыток. А в осенне-зимний период мы накапливаем потенциал, закрываем свои долги, выплачиваем зарплаты работникам", - рассказал Александр Прядко.

Ещё одна проблема отрасли, о которой поведал птицевод, её зависимость от импорта.

"Всё, что нужно для птицеводства, завозится из-за рубежа: племенная птица, инкубационное яйцо, вакцины, витамины, минералы, оборудование. В Казахстане продаётся только зерно. Раньше в Казахстане был институт птицеводства, где выводили свои породы уток, кур, индоуток. Но его закрыли. На сегодня нам не откуда завозить племенные породы птицы. Потому что везде полыхает птичий грипп. Китай закрыт уже более 20 лет. Израиль, Европа, Россия закрыты", - поделился Прядко.

Кроме того, по его словам, отрасль осталась без государственной помощи: половину субсидий отменили ещё в 2020 году, остальную часть – в 2022-м. Сейчас птицеводы надеются только на себя. Вдобавок к этому, их напрягают регулированием цен. К примеру, последний раз в декабре прошлого года Минторговли попросило птицеводов не поднимать цены до января 2024 года. Тогда "яичники" пошли на уступки чиновникам, несмотря на то, что сами ушли в минус. Сейчас министерство снова обратилось к ним с просьбой установить предельные цены. Ведь впереди – христианский праздник - Пасха. А это означает, что традиционно цены на яйца увеличатся в течение трёх-четырёх недель перед Пасхой, которая в этом году отмечается 5 мая.

На этот раз производители яиц не согласились с предлагаемыми министерством торговли мерами по регулированию цен на яйцо.

"Чиновники хотят этими репрессивными мерами рынок заморозить. Это неправильно. Они идут по лёгкому пути. Все птицеводы, яичники предлагают другой вариант. Сейчас яйцо категории С1 является социально значимым продуктом. Его же употребляют не только уязвимые слои населения, но и состоятельные люди. Мы предлагаем социально значимым сделать категорию С2. Она на 10 грамм меньше и не является основной, но её достаточно для уязвимых слоёв населения", - озвучил предложение предпринимателей Александр Прядко.

Такого же мнения придерживаются на племенной птицеводческой фабрике "Костанайская".

"Мы считаем, что если власти фиксируют цены на яйцо в случае повышения цен на коммунальные, ГСМ, корма, государство должно возмещать затраты птицефабрик. Фиксированные цены сейчас на выпускаемую продукцию - это не логично, так как всё дорожает", - рассказала исполняющий обязанности директора фабрики Наталья Скопец.

Спору было много

Президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов разъяснил ситуацию с переговорами.

"Перед Новым годом мы заключили по просьбе министерства торговли меморандум, что поднимать цены не будем до января 2024 года. После января министерство торговли опять просит, чтобы были предельные цены. Они просят предельные цены ниже себестоимости, мы на это не согласились. Мы озвучили своё предложение – чтобы была одна цена на яйца категории С1 в течение всего года. Например, летом у нас цены нет, мы продаём ниже себестоимости. Чтобы в это время все цены одинаковые были. Но наше предложение ещё на рассмотрении Минторговли", - отметил глава Союза птицеводов.

Шарипов добавил, что единая цена в течение года предложена только на яйца категории С1. Так как они занимают 60 процентов в общем количестве яиц. Расчёт был сделан из суммы себестоимости яиц и рентабельности в 10 процентов.

"Спору много было, но они всё-таки приняли. Бумага ещё не вышла. Это будет просто меморандум. В течение года если будут какие-то нюансы, можем пересмотреть. С2, С3 будут немного дешевле", - сказал Шарипов.

Также производители просят обратить внимание на тот факт, что цены на яйца, как правило, повышают посредники и магазины, а сами птицефабрики не имеют большую выгоду от продажи одного яйца.

"Яйцо является скоропортящимся продуктом. За 25-26 дней мы должны его продать. Если не продали, его надо выкидывать. По закону, магазин должен 15 процентов добавить, а если перед ним было ещё два посредника, то надбавка уже 45 процентов получается", - пояснил Шарипов.

Ранее министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев рост стоимости яиц в Казахстане объяснил сезонным колебанием цен. Он отметил, что яйца дорожают зимой, а дешевеют ближе к лету, после Пасхи. И к этому "надо спокойнее относиться".