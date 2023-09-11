На сколько подорожало мясо в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Производство мяса в Казахстане увеличилось на 7%. Вместе с тем и выросли цены на 12%. Такие данные приводят аналитики Еnergyprom.kz, передаёт BaigeNews.kz.
"По итогам июля текущего года цены на мясо, включая мясопродукты, выросли на 0,3% за месяц и на 11,2% за год. В разрезе видов мяса говядина подорожала на 11,5%, баранина — на 7,1%, свинина — на 11,9%, конина — на 9,1%, варёная колбаса — на 14,5%, полукопчёная колбаса — на 12,7%", - сообщает портал.
Как отмечают аналитики, рост цен в годовой динамике сильнее всего ощутили жители столицы: плюс 16,3%. В тройке антилидеров также оказались Алматинская (плюс 15,5%) и Северо-Казахстанская (плюс 15,2%) области.
Тогда как наименьшее удорожание было зафиксировано в Туркестанской области: на 5,7%.
"Стоимость говядины в магазинах и на рынках страны в среднем по РК составила 2,6 тыс. тг за кг, баранины — 2,8 тыс. тг, свинины — 2,2 тыс. тг, конины — 3 тыс. тг, варёной колбасы — 2,8 тыс. тг, полукопчёной колбасы — 3,3 тыс. тг", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген снова заинтриговал подписчиков
- Подписчики Баян Алагузовой высмеяли её мужа за "женские туфли"
- Видео с бескультурными поступками астанчан опубликовал аким
- Пили чай с вареньем: зоопарку Шымкента предъявили за "прожорливых" животных
- Алматинские школьники вошли в Книгу рекордов Гиннесса