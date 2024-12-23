В Казахстане за прошлую неделю индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,1%. Этот показатель является одним из самых низких за последние 10 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минторговли РК.

На прошлой неделе цены на сахар и пшеничную муку снизились на 0,2%, на рис — на 0,4%, на гречневую крупу — на 0,9%. Цены на хлеб, рожки, молоко и кефир остались стабильными (0,0%). Также наблюдается небольшой рост цен на говядину, творог и яйца — на 0,1%.

Средняя цена сахара в стране составляет 389 тенге. В Актобе сахар можно купить по 349 тенге за килограмм, а в ЗКО — по 367 тенге.

Цена пшеничной муки в среднем составляет 223 тенге за килограмм. В Шымкенте пшеничная мука первого сорта стоит 168 тенге, в Актөбе и Караганде — 166 тенге. Самая дешёвая пшеничная мука продаётся в Северо-Казахстанской области, где килограмм стоит 150 тенге.

Средняя цена риса в стране — 446 тенге. В Кызылорде рис можно купить по 389 тенге за килограмм, а в Акмолинской области — по 406 тенге.

Средняя цена гречневой крупы — 207 тенге. В Астане килограмм гречки стоит 187 тенге, в Караганде — 176 тенге, в Костанае — 192 тенге, в Павлодаре — 151 тенге, в Кызылорде — 189 тенге.

Средняя цена молока в стране — 403 тенге. Литр молока в Актөбе стоит 341 тенге, в Акмоле — 303 тенге, в Костанае — 405 тенге, в Восточно-Казахстанской области — 381 тенге, в Павлодаре — 360 тенге, в Туркестане — 278 тенге.

С начала года подешевели 7 товаров из списка СЗПТ: подсолнечное масло — на 0,8%, сахар — на 3,2%, капуста — на 3,3%, пшеничная мука — на 6,3%, рис — на 8%, морковь — на 9,1%, гречневая крупа — на 34,5%.

Напомним, производство продуктов выросло в Казахстане.