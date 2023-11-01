На сколько подорожали молочные продукты в Казахстане за год

С начала 2023 года производство молочных продуктов в Казахстане в стоимостном выражении достигло 444,5 млрд тг — это на 25% больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Как пишет издание, среди всех молочных продуктов питания питьевое молоко выросло в цене на 20%, консервированное молоко — на 26,4%, творог — на 11,8%, твёрдый сыр — на 10,7%, кисломолочные продукты — на 15,7%. Среди кисломолочных продуктов кефир подорожал на 17,5%, сметана — на 16,6%, йогурт — на 9,8%.

"Между тем, производство обработанного жидкого молока и сливок составило 444,1 тыс. тонн — на 5,4% больше, чем за январь–сентябрь 2022-го. Вместе с тем выросло производство сыра и творога на 16,6%, до 31,9 тыс. тонн, сливочного масла и спредов — на 23,3%, до 22,9 тыс. тонн. А вот выпуск молока в твёрдой форме уменьшился на 41,9%, до 3,7 тыс. тонн. Выпуск мороженого в плюсе на 32,6%, до 46,5 тыс. тонн. В то же время производство кисломолочных напитков сократилось на 0,6% за год, до 171,4 тыс. тонн. Впрочем, в этой категории национальные кисломолочные напитки — шубат и кумыс — в плюсе: на 5,7% и сразу на 52,8% соответственно", - сообщают аналитики.

За 8 месяцев 2023 года местные компании обеспечили спрос на молочные продукты за исключением свежего молока на 82,5%.