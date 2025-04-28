Министр энергетики Ерлан Аккенженов, отвечая на вопросы в кулуарах мажилиса, сообщил о том, на сколько хватает запасов дизтоплива в стране, передает BaigeNews.kz.

Ранее в Казахстане отменили государственное регулирование цен на бензин и дизель. Теперь стоимость топлива формируется только на основании внутреннего спроса и предложения, подчеркнул министр.

"По бензину достаточный объём. Если не ошибаюсь, запасов более, чем на 42 дня. Поэтому предпосылок для поднятия цен, считаю, нет. По дизтопливу запасы составляют порядка 28 дней. Беспокойств, что дизтоплива не будет, нет. Мы обеспечиваем наших аграриев на приоритетной основе. Все объёмы министерство обеспечивает. За посевную не беспокоимся", - сказал министр.

Ранее стало известно, что ведомство завершает реформу розничного рынка электроэнергии.