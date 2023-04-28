На шымкентской ТЭЦ начали капитальный ремонт

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На теплоэлектроцентрали Шымкента начались работы по капитальному ремонту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Обновлять городской турбогенератор взялись сразу после окончания отопительного сезона. Износ местной ТЭЦ, обеспечивающей теплом и электричеством крупнейшие предприятия и многие жилые районы мегаполиса, сейчас составляет 60 процентов. И по словам генерального директора АО "3-Энергоорталык" Кайроша Онгарбаева, показатель в последнее время удалось уменьшить на 17,2 процента.

Сообщается, что в этом году на ТЭЦ также предусмотрен капитальный ремонт нескольких котлов. Собственнику это обойдётся в один миллиард 766 миллионов тенге.

В теплоснабжающей организации, которая покупает тепло у ТЭЦ и доставляет его до горожан, сообщили, что в мегаполисе изношенными остаются ещё почти 190 километров теплосетей. Но на их ремонт пока нет средств, так как теплоснабжающая организация пытается расплатиться с долгами перед ТЭЦ.

Долг "Куатжылуорталык-3" перед теплоэлектроцентралью города составляет 1,5 миллиарда тенге. Из низ 969 миллионов тенге составляют долги горожан за тепло. Остальное, по словам специалистов, потери.