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24.kz Сегодня, 11:08
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Сегодня, 11:08
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Фото: 24.kz

На шымкентской ТЭЦ начали капитальный ремонт

На теплоэлектроцентрали Шымкента начались работы по капитальному ремонту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Обновлять городской турбогенератор взялись сразу после окончания отопительного сезона. Износ местной ТЭЦ, обеспечивающей теплом и электричеством крупнейшие предприятия и многие жилые районы мегаполиса, сейчас составляет 60 процентов. И по словам генерального директора АО "3-Энергоорталык" Кайроша Онгарбаева, показатель в последнее время удалось уменьшить на 17,2 процента.

Сообщается, что в этом году на ТЭЦ также предусмотрен капитальный ремонт нескольких котлов. Собственнику это обойдётся в один миллиард 766 миллионов тенге. 

В теплоснабжающей организации, которая покупает тепло у ТЭЦ и доставляет его до горожан, сообщили, что в мегаполисе изношенными остаются ещё почти 190 километров теплосетей. Но на их ремонт пока нет средств, так как теплоснабжающая организация пытается расплатиться с долгами перед ТЭЦ.

Долг "Куатжылуорталык-3" перед теплоэлектроцентралью города составляет 1,5 миллиарда тенге. Из низ 969 миллионов тенге составляют долги горожан за тепло. Остальное, по словам специалистов, потери. 

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Сегодня, 11:08
342
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