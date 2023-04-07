На Шымкентском НПЗ завершили ремонт

Фото: kmg.kz

На сутки раньше завершил планово-предупредительные работы Шымкентский НПЗ (ТОО "ПКОП"), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО НК "КазМунайГаз" (КМГ).

"В соответствии с графиком, работы на предприятии должны были продлиться с 15 марта по 8 апреля текущего года. Однако ТОО "ПКОП" завершило работы раньше срока и приступило к выпуску продукции для внутреннего рынка", — говорится в сообщении.

В соответствии с планом, в апреле завод должен переработать 366 тысяч тонн нефти. Запланировано производство бензина в объёме 110,1 тысячи тонн, дизтоплива – 114,8 тысячи тонн, сжиженного нефтяного газа – 15,1 тысячи тонн, авиатоплива – 19,3 тысячи тонн, мазута – 77,6 тысячи тонн.

"Необходимо отметить, что все ремонтные мероприятия были выполнены вовремя, а некоторые с опережением. Так, установка первичной перегонки нефти выведена на рабочий режим на сутки раньше, каталитического крекинга — на пять суток раньше запланированного срока. В объём работ вошли замена, восстановление отдельных частей и регулировка оборудования установок первичной перегонки нефти, каталитического риформинга, гидроочистки дизельного топлива, гидроочистки керосина, каталитического крекинга", — уточнили в КМГ.

В ходе ремонта задействовали 22 подрядные организации и 1305 привлечённых специалистов. Цель проведенных работ — гарантированное обеспечение работоспособности оборудования завода. Согласно требованиям Закона "О гражданской защите" проведены техническое освидетельствование и экспертиза промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов.

Напомним, по итогам 2022 года Шымкентский НПЗ переработал рекордные 6,2 миллиона тонн нефти. Ранее руководством страны поставлена задача по расширению производственных мощностей завода и увеличению объёмов переработки до 12 миллионов тонн в год.